Госдума призвала правительство запретить проезд польских фур по России

В тексте обращения депутаты напомнили о принудительном изъятии здания школы при посольстве РФ в Варшаве, а также пятом пакете санкций Евросоюза, в котором российским и белорусским автомобильным транспортным компаниям запретили выполнять перевозки по территориям стран ЕС.
Депутаты предлагают разрешить польским фурам лишь доезжать от границы до ближайших таможенных терминалов для перецепки прицепов/полуприцепов либо же перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков. Цены на топливо для них при этом предлагается установить «на уровне цен Европейского союза».
«Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 000 водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2000 польских транспортных компаний обанкротятся», — прокомментировал решение председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
В результате такого шага России Польша недополучит 8,5 млрд евро, добавил он.
Ранее российские власти неоднократно называли политику Польши в отношении России проявлением русофобии. 10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Польши «граничат с безумием». Таким образом он прокомментировал идею Варшавы отказаться от традиционного названия Калининграда и использовать вместо этого название «Крулевец», а также срыв церемонии возложения венков российскими дипломатами в Варшаве 9 мая.
Кроме того, в конце апреля польские власти потребовали у сотрудников школы при посольстве РФ покинуть здание учебного заведения под предлогом того, что в прошлом году Польша решила передать этот объект недвижимости государству. 10 мая школа при посольстве России в Варшаве возобновила работу в новом месте. 15 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава продолжит работать над дальнейшим изъятием зданий у посольства России.