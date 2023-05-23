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16:37 (мск), источник: Газета.Ру

Госдума расширила основания для признания загранпаспорта недействительным

Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект об основаниях признания недействительными российских загранпаспортов, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Источник: РИА "Новости"

В соответствии с инициативой, такими основаниями будут считаться утрата паспорта, изменение владельцем паспорта фамилии, имени, отчества и других паспортных сведений, истечение срока действия паспорта. Также паспорт будет считаться недействительным в случае прекращения гражданства.

«Кроме того, в соответствии с законом паспорта граждан, которым выезд ограничен по причине допуска к гостайне, не переданные на хранение в уполномоченные организации, также будут признаваться недействительными», — говорится на сайте ведомства.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила открыть за границей МФЦ для выдачи российских паспортов.

Москалькова добавила, что такие меры необходимы в связи с ограничениями, введенными против России после начала специальной военной операции на Украине, а также экономическими и логистическими трудностями.

До этого Минцифры РФ подготовило проект указа о цифровом паспорте. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Александра Вишневская

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