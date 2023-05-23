Госдума расширила основания для признания загранпаспорта недействительным

В соответствии с инициативой, такими основаниями будут считаться утрата паспорта, изменение владельцем паспорта фамилии, имени, отчества и других паспортных сведений, истечение срока действия паспорта. Также паспорт будет считаться недействительным в случае прекращения гражданства.
«Кроме того, в соответствии с законом паспорта граждан, которым выезд ограничен по причине допуска к гостайне, не переданные на хранение в уполномоченные организации, также будут признаваться недействительными», — говорится на сайте ведомства.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила открыть за границей МФЦ для выдачи российских паспортов.
Москалькова добавила, что такие меры необходимы в связи с ограничениями, введенными против России после начала специальной военной операции на Украине, а также экономическими и логистическими трудностями.
До этого Минцифры РФ подготовило проект указа о цифровом паспорте. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.