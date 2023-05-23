Пушилин заявил о сохранении названия у города Артемовска

Он уточнил, что дореволюционный вариант названия города, Бахмут, используется в Киеве и для России это неприемлемо.
«При Советском Союзе он назывался Артемовск, таким мы его и помним», — подчеркнул Пушилин.
Он напомнил, что есть соответствующий указ, который гласит, что все названия населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области Украины возвращаются к 11 мая 2014 года — в день провозглашения ДНР.
Ранее в этот же день Пушилин направился в Артемовск для оценки объема предстоящих работ.
21 мая Минобороны России официально подтвердило освобождение Артемовска. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы России с освобождением города.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.