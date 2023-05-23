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18:57 (мск), источник: ТАСС

Путин отметил, что до создания УССР «никакой Украины не было в истории человечества»

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Никакой Украины не было в истории человечества до появления УССР, заметил президент России Владимир Путин во вторник на встрече с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.

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Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были обозначены земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, и особо отметил, что Украины на этой карте нет.

«После Октябрьской революции начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», — сказал глава государства, рассматривая вместе с Зорькиным раритетную карту.

Председатель Конституционного суда объяснил, что на отсутствие на карте Украины он решил указать «ради истины». «Это один из документов, конечно», — кивнул ему Путин. Продолжая изучать старинную карту, глава государства заметил: «Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. Естественно, не все территории советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть».

Зорькин в свою очередь обратил внимание на то, что карту сделали французы. «Ну так как, [французы] отмечали то, что было. На карте отмечали то, что было в жизни, на земле», — заключил президент.

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