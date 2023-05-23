Додик назвал СВО конфликтом Запада и России

«Мы понимаем, что это не война Украины и России. Это столкновение Запада, который пытается использовать Россию как способ для того, чтобы эту войну раздуть», — заявил Додик.
«Республика Сербская остается последовательной в своей позиции. Некоторые политики пытаются переложить вину только на одну сторону, мы же считаем, что Российская Федерация, которая упорно боролась за обеспечение безопасности и пыталась обеспечить гарантии [мира], была вынуждена начать эту военную операцию. Мы все хотим, чтобы был мир», — сказал он.
Путин в ходе встречи с Додиком указал на то, что Россия благодарна Республике Сербской за сдержанность и ее нейтральную позицию по украинскому конфликту, так как именно такое отношение «может привести к какому-то положительному решению».
Ранее Додик предупредил, что Республика Сербская не станет вводить санкции против России, будет развивать сотрудничество с РФ, Китаем и США и продолжит свой путь в Евросоюз, при этом не входя в состав в НАТО. Такая позиция политика наряду с его блокированием вступления Боснии и Герцеговины в Североатлантический альянс вызывает сильное раздражение на Западе. Он уже находится под санкциями Великобритании и США.