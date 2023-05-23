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22:31 (мск), источник: ТАСС

Лукашенко прокомментировал информацию о своей болезни

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, коснувшись слухов о своей болезни, сообщил, что у него был аденовирус, а умирать он не собирается.

Источник: AP 2022

«Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус», — сказал во вторник глава государства на совещании по вопросам здравоохранения. Его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко пояснил, что у него был очень плотный график. «У меня не было возможности лечиться, то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго», — отметил президент.

В День Победы Лукашенко был на параде в Москве. Вернувшись в Минск, президент принял участие в церемонии возложения венков на площади Победы, но не стал выступать с речью, по его поручению это сделал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Затем Лукашенко также не появился на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны 14 мая. Официально власти республики не комментировали причину отсутствия Лукашенко. Глава государства появился на публике впервые после слухов о его плохом самочувствии 15 мая, он посетил центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.

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"Привезти-то эти пушки привезли, а как выгружать — непонятно: пушки тяжелые, существующие пристани такую массу не держат"
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