01:50 (мск), источник: Ведомости
Китай и США возобновляют контакты на высоком уровне
Пауза после инцидента с аэростатом составила три месяца.
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Официальные контакты США и Китая на высшем уровне возобновляются впервые со времен инцидента с китайским аэростатом, сбитым в феврале 2023 г. над территорией США. Как сообщает газета The Washington Post,
Ранее Ван Вэньтао говорил о желании Пекина наладить экономическое сотрудничество с США. Выступая 22 мая перед американскими бизнесменами в Шанхае, китайский министр подчеркнул, что КНР открыта для предпринимательской деятельности и с радостью примет инвестиции из США. Несмотря на высказанное желание сотрудничать в экономике, ситуация в отношениях Пекина и Вашингтона продолжает оставаться напряженной — американский истеблишмент по-прежнему враждебно настроен к Китаю.
Не лучшим образом складываются отношения и в сфере бизнеса. Предприниматели из США опасаются, что ужесточение китайского закона о шпионаже может существенно затруднить предпринимательскую деятельность в КНР. Суть этого закона состоит в расширении понятия «шпионская деятельность» и охране документов, имеющих отношение к государственным интересам и безопасности. Как говорится в заявлении торговой палаты США, такая корректировка закона «подорвет обозначенную ранее политику открытости Китая и его желание привлекать иностранные инвестиции». Ранее 2 мая посол США в Китае Николас Бернс заявлял, что подобные меры могут сделать незаконной повседневную деятельность американских компаний в КНР.
Визит китайского министра торговли в США не приведет к разрядке в двусторонних отношениях, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин. «С одной стороны, китайцы оказывают давление на западный бизнес, с другой — Вашингтон ввел экономические санкции против ряда китайских предприятий. Тем не менее два государства сохраняют очень большой уровень взаимной торговли, — сказал эксперт. — В этих переговорах стороны в первую очередь договорятся о правилах игры в сфере экономического взаимодействия: никто не заинтересован в дестабилизации глобальной экономики». По мнению Кашина, визит министра торговли станет пробным шаром для переговоров более представительных делегаций. «Вероятно, скоро состоится встреча с участием госсекретаря Энтони Блинкена, а также налажен контакт оборонных ведомств двух стран, что в нынешней ситуации крайне необходимо», — считает эксперт. При этом двусторонние отношения Пекина и Вашингтона сохранят конфронтационный характер, считает Кашин. «Американцев не устраивает экспансионистская модель китайской экономики и их внешнеполитическая линия. К тому же они не могут примириться с растущей мощью Китая в мировой экономике, угрожающей глобальному доминированию США», — заключил эксперт.