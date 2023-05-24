Сенаторы предложили кабмину проработать вопрос о налогообложении доходов блогеров

Документ, подготовленный комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам, Совет Федерации планирует принять на заседании в среду.
«Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете», — говорится в проекте постановления Совфеда.
Как пояснил ТАСС глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, речь идет в том числе о блогерской деятельности. В свою очередь зампред комитета Андрей Епишин не исключил, что для создания механизма налогообложения в данной сфере нужно будет подготовить соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ. «Условно, если вся деятельность (блогера — прим. ТАСС) связана, например, со страницей в социальной сети, весь оборот, реклама, все мероприятия связаны с ней, то он все это суммирует и [находится] на общей системе налогообложения. Либо [можно] придумать специальный режим налогообложения для таких ситуаций», — сказал ТАСС Епишин, уточнив, что возможные механизмы налогообложения в этой сфере на данный момент с правительством подробно не обсуждались.
Он добавил, что эта рекомендация в адрес кабмина обсуждалась только на экспертном уровне в Совете Федерации, конкретных поручений в профильном комитете на данный момент нет. Член комитета по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин рассказал ТАСС, что он планирует 24 мая на заседании Совфеда задать вопрос о налогообложении доходов блогеров главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову. «Я как раз в среду планирую задать вопрос, как будет формировать свою политику в этом направлении ФНС. Я хочу услышать видение ФНС в отношении блогосферы, как будет регулироваться их налогооблагаемая база», — подчеркнул сенатор.
Кроме того, согласно документу, сенаторы рекомендуют ФНС выявлять и привлекать к ответственности физлиц, получающих доходы от деятельности в интернете и уклоняющихся от уплаты налогов, в том числе блогеров и интернет-тренеров.
Ранее в интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что блогеры в основном используют схемы искусственного дробления бизнеса для уклонения от уплаты налогов. Глава СК пояснил, что к таким способам прибегают, когда доходы от предпринимательской деятельности не позволяют использовать специальные налоговые режимы, для которых установлены льготные налоговые ставки.
Кроме того, по словам Бастрыкина, Следственный комитет РФ проведет новые проверки в отношении популярных блогеров о неуплате ими налогов в случае поступления соответствующих материалов от Федеральной налоговой службы.
Уголовные дела ранее были возбуждены в отношении популярных блогеров Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Как отметил Бастрыкин, это первые подобные дела в отношении блогеров.