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Спецоперация на Украине
07:19 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что Россия выступает против заморозки конфликта на Украине

МОСКВА, 24 мая. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Россия разделяет позицию о том, что украинский конфликт не должен быть заморожен. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Россия солидарна», — ответил представитель Кремля на вопрос, солидарна ли РФ с Западом в том, что нельзя допустить замораживания конфликта на Украине.

«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли в принципе Россия возможность замораживания конфликта.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что проведение мирных переговоров о ситуации вокруг Украины не должно ставить цель заморозить конфликт. Аналогичную позицию высказывали представители и других стран Запада. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 22 мая назвал в корне неправильными любые мирные планы, которые не предусматривают возврат Киеву потерянных им территорий и приведут лишь к замораживанию конфликта на Украине. В Киеве также заявляли, что мирные инициативы не должны предусматривать заморозку конфликта.

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