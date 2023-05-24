Шойгу: Минобороны будет предельно жестко реагировать на атаки Киева

«Уничтожено более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко», — подчеркнул министр (цитата по «РИА Новости»).
Шойгу уточнил, что 22 мая украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла на территорию России через международный пункт пропуска «Козинка» Белгородской области. В ходе КТО ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями пограничников противник был заблокирован и разгромлен. Остатки боевиков были вытеснены на территорию Украины и ликвидированы, заявил министр.
22 мая ДРГ ВСУ напала на Белгородскую область. Власти региона ввели режим контртеррористической операции, на следующий день его сняли. В результате происшествия погиб один житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения.
Минобороны связало инцидент с поражением ВСУ в Артемовске. В результате КТО было уничтожено свыше 70 диверсантов, четыре боевые бронемашины и пять пикапов, уточнили в ведомстве.
В Кремле заявили что проникшие на территорию России члены украинской ДРГ являются украинскими боевиками. Ранее сегодня, комментируя использование диверсантами западной техники, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москве известно о наращивании поставок вооружений со стороны Запада для ВСУ. Он добавил, что с каждым днем растет прямая и косвенная вовлеченность стран Запада в конфликт. По словам Пескова, в Кремле делают соответствующие выводы.
Накануне, 23 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отвечая в прямом эфире «ВКонтакте» на вопрос о причинах проникновения украинских диверсантов в регион, заявил, что у него «еще больше вопросов к Минобороны», чем у жителей области. При этом глава региона отказался комментировать работу оборонного ведомства, заявив, что это «неправильно».
В Кремле заявили, что в рамках спецоперации возникает много рабочих вопросов, «которые задаются и на которые получаются ответы». Такую ситуацию Песков назвал нормальной.