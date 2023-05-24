14:58 (мск), источник: Коммерсантъ
В Крыму национализировали квартиру Зеленского и еще полсотни проукраинских предприятий
Государственный совет Крыма национализировал более полусотни объектов недвижимости, принадлежащих недружественным иностранцам, включая квартиру президента Украины Владимира Зеленского. Об этом после сессии сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, перечень национализированного имущества иностранных граждан и государств, совершающих против России недружественные действия, расширили 57-ю новыми объектами.