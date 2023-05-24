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14:58 (мск), источник: Коммерсантъ

В Крыму национализировали квартиру Зеленского и еще полсотни проукраинских предприятий

Государственный совет Крыма национализировал более полусотни объектов недвижимости, принадлежащих недружественным иностранцам, включая квартиру президента Украины Владимира Зеленского. Об этом после сессии сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, перечень национализированного имущества иностранных граждан и государств, совершающих против России недружественные действия, расширили 57-ю новыми объектами.

Источник: РИА "Новости"

Помимо квартиры украинского президента Владимира Зеленского в элитном жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия стоимостью более 100 млн руб. в собственность республики включили винодельческое производство «Алеф-Виналь-Крым», ЧАО «УКСНАБ», торговый центр «Скай плаза», солнечные батареи «Солар», детский лагерь «Кипарис», сельхозпредприятие «Семисотка и Компания», АО «Ялтинский хладокомбинат», торговые сети бывшего магазина «Фуршет» и штаб-квартиру запрещенного в РФ меджлиса в Симферополе и т. д.

До этого власти Крыма национализировали более 130 объектов, принадлежащих украинским собственникам: кинотеатр, заводы, крупные торговые центры и магазины. Продажу этого имущества планируют совершить к концу 2023 года.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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