Сторонники однополярного мира стреляют себе в ногу, заявил Путин

Сторонники однополярности стреляют себе в ногу
«Мы видим, что на глобальной арене происходят действительно глубокие, фундаментальные перемены. Все больше государств берет курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, придерживаются собственной модели развития», — отметил он.
Те же, кто выступают за однополярность, как считает президент, стреляют себе в ногу и «тем, кто пока еще вынужден подчиняться их диктату».
«Кардинальные изменения происходят и в международной финансовой сфере. И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов», — добавил Путин.
Он предполагает, что децентрализация мировой финансовой системы приведет к «деполитизации работы в сфере экономики».
«Она будет меньше зависеть от кризисных явлений в тех странах, которые до сих пор располагают таким преимуществом, как мировые резервные валюты, повысит безопасность не только расчетов, но и всей мировой экономики, сделает работу в сфере экономики деполитизированной», — заметил Путин.
Эксперты «за бугром» ошиблись
Говоря о динамике экономических отношений внутри стран-членов ЕврАзЭС — России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, — он отметил, что пессимистичные прогнозы, связанные с мировым кризисом, не оправдались.
«Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП Евразийского союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6 процента, а некоторые эксперты там, так скажем, как у нас в народе говорят, за бугром, предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий. Ничего подобного не произошло, и уже явно не произойдет», — заверил российский президент.
Все большее значение Москва придает созданию новых логистических маршрутов.
«Очевидно, что сегодня возросла актуальность выстраивания новых устойчивых логистических цепочек и ускоренного развития международных маршрутов. Этой работе мы придает большое значение, как в рамках ЕврАзЭС, так и за его пределами, в том числе по проекту коридора “Север-Юг”, — сказал Путин.
Встреча в широком составе
По его словам, Россия «всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами» и выполняет в полном объеме и в срок договоренности, принятые в рамках Евразийского экономического союза.
При этом «столь широкий состав» участников форума, как утверждает глава российского государства, говорит, что роль ЕврАзЭС повышается, «говорит о быстро меняющемся мире, об успешном развитии евразийской интеграции и о том растущем интересе, который наша организация вызывает за рубежом».
Одной из приоритетных задач объединения он назвал обеспечение технологического суверенитета.
«Наши страны обладают достаточным научным, кадровым и производственным потенциалом для выпуска качественной, высокотехнологичной продукции и способной выдержать конкуренцию на глобальных рынках. Мы понимаем, что это один из самых важных моментов на сегодняшний день. Потому что обеспечение технологической независимости — это, по сути дела, сердцевина экономической, а значит политической независимости», — резюмировал Путин.
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