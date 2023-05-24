В Думу внесли проект об обязательном привлечении школьников к общественно-полезному труду

«Данным законом мы предлагаем рассматривать ученика не как наблюдателя за трудом других, а как созидателя. Еще одна новелла законопроекта касается обязательности участия учеников в общественно-полезном труде: высадка деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее», — приводит пресс-служба комитета слова Казаковой. При этом будут учитываться возраст и особенности здоровья учеников.
По ее мнению, принятие этого закона «создаст основу для совершенствования школьной программы по труду». «Урок труда должен так и называться “Урок труда” и предполагать именно формирование понятных, простых навыков, которые пригодятся в жизни, в быту, в семье, профессии», — подчеркнула председатель думского комитета по просвещению.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что формирование правильного отношения к труду — длительный процесс, который необходимо начинать в детстве.