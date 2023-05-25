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00:42 (мск), источник: © РИА Новости

Слуцкий заявил о вмешательстве Польши в дела суверенных государств

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя заявления из Польши о подготовке боевых действий в Белоруссии, заявил, что аппетиты поляков по вмешательству в дела суверенных государств разгораются.

Источник: © РИА Новости

Ранее бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявлял, что республика готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем.

«В Польше смешали русофобию с белорусофобией и, не стесняясь, заявляют о готовности пойти на военную агрессию для свержения законной власти в Минске … Аппетиты поляков по вмешательству в дела суверенных государств разгораются», — написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что если польский генерал на знает о взаимных союзнических обязательствах России с Белоруссией, то он «либо провокатор, либо явно плохой стратег».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны. По его словам, «полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов, для последующего переворота в Белоруссии». Президент отмечал, что Запад делает из беглых белорусов боевиков, потому что их не жалко использовать. Одновременно с этим на территорию Белоруссии забрасывают террористов для проведения диверсий и актов устрашения, пытаются создать ячейки для координации протестных действий, передают деньги и вооружение.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях из Польши о подготовке боевых действий в Белоруссии, заявил, что Польша — враждебное для РФ государство, а у России есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, что Москва и будет делать перед лицом такой очевидной угрозы.

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