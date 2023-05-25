Песков назвал попытку диверсий на АЭС продолжающимися враждебными действиями Киева

«Действительно, эта информация стала общеизвестна. Продолжаются враждебные действия киевского режима против нашей страны и продолжается специальная военная операция», — сказал Песков в четверг, отвечая на вопрос о попытке совершить диверсии на атомных объектах в РФ. Он отметил, что ответственность за попытку диверсий лежит на террористах, «которые это делают, а силовые структуры борются с этими террористами».
Говоря о том, как диверсантам удалось проникнуть на территорию России и о том, какие меры будут в связи с этим приниматься, представитель Кремля рекомендовал обращаться к профильным ведомствам. «Это вопросы к специальным службам, к ФСБ в данном случае», — сказал он.
Как ранее сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, перед 9 мая была предотвращена попытка Службы внешней разведки Украины (СВРУ) совершить диверсии в отношении двух атомных электростанций — Ленинградской и Калининской, расположенных в Ленинградской и Тверской областях.
В ФСБ отметили, что была предпринята попытка подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередач (ЛЭП), что, по замыслу украинских спецслужб, привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации. Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС.
В ЦОС отметили, что в результате проведенных мероприятий были задержаны члены диверсионно-террористической группы — граждане Украины Майструк Александр 1978 г. р. (псевдоним Механик) и Усатенко Эдуард 1974 г. р. (псевдоним Макс), объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий 1963 г. р. (псевдоним ЮБК), находящийся в настоящее время в Бельгии.
В отношении членов группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 (диверсия) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Первая из статей предусматривает до 20 лет лишения свободы, вторая — от 6 до 8 лет. Задержанные заключены под стражу и дают признательные показания.