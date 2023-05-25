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11:09 (мск), источник: © РИА Новости

В Киеве заявили, что контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней

РИМ, 25 мая — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Контрнаступление идет уже несколько дней. Это интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались», — сказал Подоляк в эфире итальянского телеканала Rai.

Он добавил, что Украина не будет наносить удары по территории России, намерена использовать предоставленное Западом вооружение «на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым».

МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят «неизбежное возмездие» с использованием любых видов оружия.

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