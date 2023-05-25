Метеорологи выявили новые угрозы для жителей мегаполисов Температура в городской среде поднимается выше, чем в сельской местности
Фоторепортажи
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
6Последствия взрыва в Белгороде
13:51 (мск), источник: ТАСС

WSJ: Киев посылал в Артемовск мобилизованных без боевого опыта из-за потерь среди ВСУ

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Украинские власти якобы отправляли в Артемовск (украинское название — Бахмут) необученных мобилизованных из-за больших потерь среди профессиональных войск. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

По ее данным, «стремясь сохранить обученные и снаряженные западными странами бригады для будущего контрнаступления и на фоне потерь среди профессиональных военных», Киев направлял в Артемовск мобилизованных солдат, имеющих неоднородную подготовку и снаряжение.

«Если можно избежать необходимости направлять ваши решающие боевые силы на что-то вроде Артемовска, что может в долгосрочной перспективе оказать негативное влияние на общее контрнаступление, тогда вы делаете это. Разумеется, вы все равно платите высокую цену», — приводит издание слова бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса.

Как отмечает газета, в боях принимали участие мобилизованные «бедняки из деревень Харьковской области, многие из них были безработными», никто из них не имел боевого опыта.

Министерство обороны РФ 21 мая сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военнослужащих ВС РФ с освобождением города. Как сообщили в пресс-службе Кремля, все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, мощным форпостом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои за город начались 1 августа 2022 года. Битва стала одним из самых масштабных сражений за время освобождения Донбасса с 2014 года. До начала боев в городе проживали около 72 тыс. человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Он имел слабое здоровье и, по свидетельству современников, не был умён
"Привезти-то эти пушки привезли, а как выгружать — непонятно: пушки тяжелые, существующие пристани такую массу не держат"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта