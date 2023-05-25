Песков прокомментировал угрозы Украины убить Путина

«Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправдана, более чем нужна и должна завершиться достижением поставленных целей», — так представитель Кремля ответил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
На вопрос о мерах защиты главы государства он ответил, что «службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают».
16 мая начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его ведомство «достало многих» российских публичных лиц и лидеров мнений. В ответ на это Россия призвала ООН осудить подобные высказывания. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на это заметил, что «Украина ненавидит Россию», будет ее преследовать «всегда и везде» и достанет «юридически или физически».