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16:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Госдума расширила действие статьи о наказании за экстремистские материалы

Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект, который расширяет список экстремистских материалов, производство и распространение которых наказывается штрафом. Об этом говорится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Законопроект расширяет действие статьи 20.29 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая на данный момент устанавливает ответственность только за распространение экстремистских материалов, включенных в федеральный список. Теперь наказание будет грозить в том числе и за материалы, указанные в пункте 3 статьи 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Как следует из пояснительной записки, речь идет о трудах руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии и фашистской партии Италии, выступлениях и изображениях организаций, признанных преступными Международным военным трибуналом, а также об аналогичных материалах сотрудничавших с ними объединений.

Кроме того, наказываться будет производство и распространение всех публикаций, которые оправдывают национальное или расовое превосходство, а также преступления, направленные на уничтожение этнической, социальной или религиозной группы людей.

В четверг, 25 мая, Госдума также приняла закон, о наказании за распространение карт или изображений с неверными границами. Его нарушение будет караться штрафом до одного миллиона рублей или административным арестом сроком до 15 суток. Экстремистскими будут считаться те карты, на которых Россия изображена не в официальных границах — например, без Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей или Курильских островов.

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