Госдума расширила действие статьи о наказании за экстремистские материалы

Законопроект расширяет действие статьи 20.29 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая на данный момент устанавливает ответственность только за распространение экстремистских материалов, включенных в федеральный список. Теперь наказание будет грозить в том числе и за материалы, указанные в пункте 3 статьи 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности».
Как следует из пояснительной записки, речь идет о трудах руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии и фашистской партии Италии, выступлениях и изображениях организаций, признанных преступными Международным военным трибуналом, а также об аналогичных материалах сотрудничавших с ними объединений.
Кроме того, наказываться будет производство и распространение всех публикаций, которые оправдывают национальное или расовое превосходство, а также преступления, направленные на уничтожение этнической, социальной или религиозной группы людей.
В четверг, 25 мая, Госдума также приняла закон, о наказании за распространение карт или изображений с неверными границами. Его нарушение будет караться штрафом до одного миллиона рублей или административным арестом сроком до 15 суток. Экстремистскими будут считаться те карты, на которых Россия изображена не в официальных границах — например, без Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей или Курильских островов.