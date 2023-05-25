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15:15 (мск), источник: Ведомости

Путин заявил об успешном развитии сотрудничества в рамках ЕАЭС

Сотрудничество стран в рамках Евразийского экономического союза идет успешно. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. «Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается, действительно, весьма успешно», — сказал он.

Источник: РИА "Новости"

Путин отметил высокий темп роста экономики Армении. Премьер-министр страны Никол Пашинян уточнил, что в 2022 г. ВВП республики увеличился на 12,6%, а в I квартале 2023 г. — на 12,1%. «Это, конечно, серьезная, очень серьезная цифра», — дал свою оценку российский лидер.

Президент РФ добавил, что Россия высоко ценит партнерство со странами — членами ЕАЭС, которое выстраивается «на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга».

Сегодня, 25 мая, в Большом Кремлевском дворце проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором, помимо российского президента, присутствуют Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сначала пройдет встреча лидеров стран в узком составе, затем заседание продолжится в расширенном составе. По итогам заседания будет подписан ряд рабочих документов, уточнил представитель Кремля.

В начале встречи Путин заявил, что лидеры стран обменяются мнениями по основным направлениям развития объединения. Кроме того, на заседании будут подняты вопросы интеграционного взаимодействия в сферах энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, а также в области торговли, транспорта и цифровой трансформации.

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