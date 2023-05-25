Путин заявил об успешном развитии сотрудничества в рамках ЕАЭС

Путин отметил высокий темп роста экономики Армении. Премьер-министр страны Никол Пашинян уточнил, что в 2022 г. ВВП республики увеличился на 12,6%, а в I квартале 2023 г. — на 12,1%. «Это, конечно, серьезная, очень серьезная цифра», — дал свою оценку российский лидер.
Президент РФ добавил, что Россия высоко ценит партнерство со странами — членами ЕАЭС, которое выстраивается «на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга».
Сегодня, 25 мая, в Большом Кремлевском дворце проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором, помимо российского президента, присутствуют Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сначала пройдет встреча лидеров стран в узком составе, затем заседание продолжится в расширенном составе. По итогам заседания будет подписан ряд рабочих документов, уточнил представитель Кремля.
В начале встречи Путин заявил, что лидеры стран обменяются мнениями по основным направлениям развития объединения. Кроме того, на заседании будут подняты вопросы интеграционного взаимодействия в сферах энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, а также в области торговли, транспорта и цифровой трансформации.