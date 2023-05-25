Песков заявил, что «киевский режим» можно назвать террористическим

«Ясно, что ведомство занимается террористической активностью, они подтверждают сами. Очевидно, что и сам киевский режим приемлет террористические методы. Собственно, так и надо, наверное, его называть, террористическим режимом, если режим это приемлет», — сказал Песков «Первому каналу».
Из этого, по его словам, следует, что, «поддерживая киевский режим и де-факто, и де-юре, и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин, и другие столицы коллективного Запада поддерживают террористические методы работы».
Скибицкий в опубликованном 24 мая интервью Welt заявил, что Путин находится «на вершине» списка целей ГУР, поскольку он как глава государства «координирует и решает, что происходит». Прежде руководитель ГУР Кирилл Буданов называл Путина «законной целью» для Украины.
Комментируя эти заявления, Песков говорил, что службы безопасности России «знают свою работу и знают, что они делают».