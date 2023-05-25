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22:14 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев рассказал, какое завершение конфликта на Украине нужно России

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. России нужен тот сценарий исчезновения Украины, при котором народ «центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины» вступит в состав РФ, и конфликт завершится с гарантиями невозобновления, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: © РИА Новости

Медведев в своем телеграм-канале написал пост о том, как Украина исчезнет и каковы риски конфликтов. Он описал три сценария.

«Третий. Происходит то же, что и в первом случае, но с противоположным знаком. Западные земли Украины присоединяются к ряду стран ЕС. Народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины в рамках статьи 1 Устава ООН немедленно заявляет о своём самоопределении путём вступления в Российскую Федерацию. Его просьба удовлетворяется, и конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе», — написал Медведев.

«Других вариантов просто нет. И это уже всем понятно, даже если кому-то там, на Западе, в этом неприятно признаться. Нас может временно устроить второй вариант, но нужен третий», — добавил он.

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