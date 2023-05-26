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11:25 (мск), источник: © РИА Новости

Генерал Милли: F-16 будут стоить дорого и не станут для Украины чудо-оружием

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Американские истребители F-16 не станут чудо-оружием для Украины и будут обходится гораздо дороже снарядов и наземной техники, об этом в четверг заявил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли, сообщает Politico.

Спецоперация на Украине
Источник: U.S. Air National Guard photo by Tech. Sgt. Matt Hecht/Released

«У русских есть тысяча истребителей четвертого поколения <…>, если вы собираетесь противостоять России в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений, поэтому, проанализировав затраты, самым разумным является именно то, что мы уже делали — доставка значительного количества интегрированных средств противовоздушной обороны для прикрытия боевого пространства и недопущения доминирования русских в небе», — заявил генерал.

По мнению Милли, истребители намного дороже артиллерийских снарядов и наземной техники, что делает трату денег на противовоздушную оборону более целесообразным.

«На войне не существует чудо-оружия, F-16 так же им не является, как и все остальное», — подчеркнул генерал.

Ранее президент США Байден объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16 и иных истребителей четвертого поколения западного производства. Как сообщали в Вашингтоне, пока не принято решение о том, кто и где будет обучать пилотов, но ожидается, что местом тренировок будет одна из европейских стран.

Россия называет возможные поставки F-16 очередным этапом эскалации и предупреждает, что техника станет законной целью для российских сил.

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