МИД Японии сообщил о введении новых санкций в отношении России

«В свете сложившейся международной ситуации вокруг Украины и в целях содействия международным усилиям по достижению международного мира, направленным на решение этого вопроса, кабинет министров утвердил “Постановление Российской Федерации о таких мерах, как замораживание активов связанных лиц” (от 26 мая 2023 г.), и на основании этого в соответствии с Законом об иностранной валюте и внешней торговле были реализованы следующие меры», — сказано в сообщении.
В частности, санкции были распространены на российскую журналистку Ольгу Скабееву, а также на начальника штаба российской группировки войск «Запад» генерал-лейтенанта Михаила Зусько, командующего ВДВ России Михаила Теплинского и других представителей командования. Также санкции коснулись гендиректора концерна воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» Яна Новикова. Теперь отправка платежей этим лицам и сделка с их капиталом должны подлежать «разрешительной системе».
Санкции также были введены в отношении 7 человек — чиновников и прокуроров ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Помимо этого, в отношении 80 организаций был введен запрет на экспорт. В список в том числе попали Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), Фонд перспективных исследований, КамАЗ, Мегафон, фонд «Сколково» и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех).
Под запрет также попал вывоз товаров, которые могут «способствовать укреплению промышленной базы России», и оказание архитектурно-инженерных услуг на территории России.
О том, что Япония расширит действие санкций в отношении России, стало известно 20 мая. Токио объявил о них на саммите G7 в Хиросиме, который стартовал 19 мая.