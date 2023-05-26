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11:12 (мск), источник: © РИА Новости

На вооружение российской армии приняли замену СВД

КУБИНКА (Московская обл.), 26 мая — РИА Новости. Созданная на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД) винтовка Чукавина (СВЧ) принята на вооружение российской армии, заявил журналистам президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

Источник: © РИА Новости

Он отметил, что специалисты концерна сегодня получают позитивные отзывы от военнослужащих, эксплуатирующих новую винтовку.

«Хотя, конечно же, любое оружие требует качественной отработки уже после того, как оно будет запущено в серию, потому что в эксплуатации вылезает миллион вопросов», — добавил Лушников.

Разработанная в концерне «Калашников» снайперская винтовка Чукавина (шифр работы — «Жнец») нового поколения должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.

Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — десять патронов.

Ожидается, что СВЧ постепенно заменит в войсках основную снайперскую винтовку российской армии — СВД, которую приняли на вооружение в 1963 году.

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