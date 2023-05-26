На вооружение российской армии приняли замену СВД

Он отметил, что специалисты концерна сегодня получают позитивные отзывы от военнослужащих, эксплуатирующих новую винтовку.
«Хотя, конечно же, любое оружие требует качественной отработки уже после того, как оно будет запущено в серию, потому что в эксплуатации вылезает миллион вопросов», — добавил Лушников.
Разработанная в концерне «Калашников» снайперская винтовка Чукавина (шифр работы — «Жнец») нового поколения должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.
Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — десять патронов.
Ожидается, что СВЧ постепенно заменит в войсках основную снайперскую винтовку российской армии — СВД, которую приняли на вооружение в 1963 году.