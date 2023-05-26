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12:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев: пока есть Владимир Зеленский, переговоры с Украиной невозможны

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что рано или поздно Киеву придется договариваться с Москвой. Однако, по словам экс-президента, пока Украиной правит действующая власть, а президентом остается Владимир Зеленский, любые переговоры невозможны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны», — сказал Медведев во время беседы с журналистами во Вьетнаме.

Сами переговоры он считает неизбежными, но с оговоркой.

«Пока эти люди у власти, ситуация для России не поменяется с точки зрения переговоров», — пояснил он.

При этом Медведев подчеркнул, что все планы мирного урегулирования украинского конфликта, которые предлагаются разными странами, необходимо изучать.

Ранее с мирными инициативами выступили несколько сторон. Президент Украины Владимир Зеленский и страны Запада настаивают на украинской формуле мира, согласно которой к Украине должны вернуться территории в границах 1991 года, в том числе Крым, а Россия должна выплатить репарации.

Китай предлагал 12 пунктов, среди них: прекратить огонь, начать мирные переговоры, прекратить односторонние ограничения, обеспечить стабильность цепочек мировых поставок. Африканская же миссия по урегулированию российско-украинского конфликта предлагает в первую очередь остановить боевые действия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 мая констатировал, что предпосылок для мирного урегулирования сейчас нет.

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