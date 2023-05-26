Парализованный мужчина начал ходить через 10 лет после аварии Врачи придумали устройство, которое передает команды от мозга к мышцам
Фоторепортажи
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
8Празднование Ураза-байрама в России
12:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев: штурмовики должны получать снаряды выше установленных норм

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что российские предприятия ОПК вышли на большие объемы производства вооружений. По его оценке, сейчас военнослужащим хватает снарядов, однако штурмовики должны иметь приоритет в обеспечении. Ранее на снарядный голод жаловались бойцы ЧВК «Вагнер».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Снарядов в целом хватает. Вопрос в том, что штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться в несколько раз выше стандартных нормативов», — поделился с журналистами мнением Медведев во время визита во Вьетнам.

По словам замглавы Совбеза, российские предприятия оборонно-промышленного комплекса «вышли на большие объемы производства вооружений». «Я не думал, особенно в начале, что ОПК так быстро адаптируется», — добавил он.

5 мая Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не хватает боеприпасов и его бойцы несут серьезные потери, а также раскритиковал Минобороны. Тогда Пригожин оценил снарядный голод в 90%. 9 мая Евгений Пригожин рассказал, что президент Владимир Путин узнал о недостатке снарядов у ЧВК «Вагнер» и распорядился «обеспечить полностью всю потребность». Однако, по его словам, ЧВК получила только 10% запрашиваемого количества боеприпасов.

20 мая Евгений Пригожин заявил о взятии города Артемовск (Бахмут).. Затем о контроле над городом сообщило Минобороны России. По оценке Евгения Пригожина, при взятии города было убито 20 тыс. человек, еще столько же ранено. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия не взяла Бахмут и в городе по-прежнему остаются украинские военные.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Готовых защитить страну нет». Пригожин о прорыве ВСУ на территорию РФ
Подоляк объявил начало контрнаступления
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Медведев Дмитрий