12:54 (мск), источник: Ведомости
МИД: Россия не изменила позицию по применению ядерного оружия
Россия не изменила подход к использованию ядерного оружия в рамках конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.
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По его словам, враги России спекулируют на этой теме и «пытаются приписать отсутствующие намерения применить в связи с происходящим на Украине ядерное оружие». «Никаких изменений в нашем подходе к этому сложному и вызывающему тревогу у многих вопросу не произошло», — уточнил Рябков (цитата по «Интерфакс»).
Рябков напомнил, что в военной доктрине России применение ядерного оружия возможно, когда само существование страны ставится под угрозу. В случае агрессии против государства применяются обычные вооруженные силы, добавил представитель МИДа. «Документ тоже публичный, и там можно найти трактовки, которые имеют практическое значение. Я бы не стал все это проецировать, скажем, на происходящее на Украине и вокруг нее», — заявил Рябков.
Ранее 26 мая зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время визита во Вьетнам рассказал, что Россия может нанести превентивный удар в случае, если Украина получит ядерное оружие. «Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар», — сказал он. Медведев считает, западные страны не до конца осознают возможность наступления ядерного конфликта.
В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна готова снижать риски ядерной эскалации, но считает, что «для танго нужны двое». «Задача дипломатии — поиск и выработка мирных, политико-дипломатических способов урегулирования межгосударственных противоречий и конфликтов. В том числе, разумеется, в отношениях между ядерными державами. И вот здесь возникает проблема, которая наиболее точно описывается уже достаточно избитым, но удачным выражением — “для танго нужны двое”», — уточнил министр.
Российские власти неоднократно высказывались о недопустимости развязывания ядерной войны. В августе 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что в таком конфликте «не может быть победителей».