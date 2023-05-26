МИД РФ выразил протест посольству США в Москве из-за высказываний помощника Байдена

«Вызванным в МИД России 26 мая старшим дипломатам американской дипмиссии в Москве был заявлен решительный протест по поводу неприемлемых высказываний помощника по национальной безопасности президента США Дж. Салливана, фактически одобрившего удары вооруженных формирований режима в Киеве по российской территории, включая Республику Крым и Белгородскую область», — говорится в опубликованном в пятницу сообщении МИД РФ.
В ведомстве указали на то, что уверения официальных лиц США о непоощрении Вашингтоном атак Киева на территорию РФ лицемерны и лживы, «учитывая прямые материальные доказательства использования поставляемых для нужд ВСУ Пентагоном вооружений и техники для подготовки и осуществления террористических актов украинскими боевиками».
В дипведомстве также подчеркнули, что враждебные действия США довели отношения с Россией до опасного кризиса, который чреват непредсказуемыми последствиями.
«Вашингтону пора усвоить, что любые формы агрессии против России будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор», — заключили в министерстве.