Путин заявил, что у России «хорошее будущее»

«Будущее есть у всех, только оно разное. Уверен, у России будущее хорошее. Во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим, и знаем, какими средствами мы добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы, прежде всего человеческие ресурсы», — сказал глава государства.
В России, продолжил Путин, устойчивая система образования, тяга к знаниям и «авторитет знания». В то же время он признал, что в этой сфере властям еще «есть над чем работать».
В марте Путин заявил, что российская экономика вернулась на траекторию роста. По его словам, позитивная динамика наблюдается с июля 2022 г. Президент связал это с освоением отечественным бизнесом освободившихся после ухода западных компаний ниш и развитием связей с растущими странами Востока и Юга. В то же время он призвал госслужащих не расслабляться, поскольку введенные против РФ санкции могут негативно отразиться на экономике в среднесрочной перспективе.
24 мая на пленарном заседании Евразийского экономического форума Путин исключил возможность «обвального» сценария для экономики России. Ранее он неоднократно говорил, что расчет Запада «смять» российскую экономику санкциями не оправдался.
Банк России ранее улучшил прогноз по инфляции и темпам восстановления российской экономики в 2023 г. Регулятор теперь ждет роста ВВП на 0,5−2%, хотя еще в феврале он прогнозировал спад. Помощник президента Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», оценил рост экономики в 2023 г. в 1−2%.