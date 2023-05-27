Названы причины, по которым мед полезен для здоровья Мед поможет при простуде и подсластит чай, но действительно ли он так полезен?
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
05:00 (мск), источник: ТАСС

В МИД РФ призвали Украину отказаться от вступления в НАТО и ЕС для достижения мира

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС и возвращение к нейтральному внеблоковому статусу является одним из условий достижения мира. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Замминистра отметил, что подходы РФ к урегулированию конфликта вокруг Украины неизменны: это «защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение исходящих с ее территории угроз безопасности России».

«Мы убеждены, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения. Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС, — подчеркнул Галузин. — Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение».

Замглавы МИД добавил, что важным элементом урегулирования является защита прав русскоязычных граждан и нацменьшинств. «На законодательном уровне должен быть закреплен государственный статус русского языка. Необходимо добиться соблюдения на Украине основных прав человека, в том числе права на свободу вероисповедания», — отметил он.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко озвучил мнение, что переговоры по урегулированию возможны, только когда Украина станет членом НАТО и ЕС.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Не прошло и четырех дней после подписания договора, как посол США связался с ООН и запретил создавать этот фонд"
Многие из жертв этой катастрофы были похоронены в братских могилах, а их семьям сообщили, что близкие убиты на фронте
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия