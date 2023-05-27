SZ: Германия вернет из России сотни дипломатов и «культурных посредников»

Среди тех, кому придется уехать, — якобы дипломаты, а также так называемые культурные посредники — учителя, сотрудники культурного центра имени Гёте (Гёте-института).
Как пишет газета, с точки зрения российской стороны, правительство ФРГ направило в РФ вдвое больше служащих, чем Россия — в Германию. В этой связи в апреле МИД РФ в качестве ответа на высылку Берлином российских дипломатов якобы принял решение о сокращении численности сотрудников германских учреждений и культурных организаций примерно до 350 человек, утверждает издание.
«Этот установленный с начала июня Россией предел потребует больших сокращений во всех областях нашего присутствия в РФ», — заявили изданию в МИД Германии. «В свете этого решения для правительства ФРГ важно сохранить минимальное присутствие “культурных посредников” в России при одновременном обеспечении дипломатического присутствия», — отметили во внешнеполитическом ведомстве. Это возможно только в том случае, если «во всех областях число сотрудников будет сильно сокращено», добавили в ведомстве.
Там заявили, что в ответ власти ФРГ постараются «сбалансировать российское присутствие» в стране. «Что касается российского присутствия в Германии, правительство ФРГ будет следить за тем, чтобы на практике сохранялся реальный баланс», — заявили во внешнеполитическом ведомстве. Süddeutsche Zeitung отметила, что реакция германской стороны не заставит себя долго ждать после того, как немецкие служащие покинут Россию.
22 апреля в МИД РФ заявили ТАСС, что власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских диппредставительств. Тем самым, как добавили во внешнеполитическом ведомстве РФ, Берлин проводит курс на разрушение всего массива двусторонних отношений. В министерстве указали на то, что Германия, несмотря на ее неоднократные заверения о нежелании афишировать этот сюжет, нарушила обещания, поставив в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых для организации «контролируемых утечек» и дезинформационных вбросов.
В качестве реакции на враждебные действия Берлина российская сторона, как пояснили в МИД РФ, приняла решение о зеркальной высылке германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких диппредставительств. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр был уведомлен об этом в ходе беседы в МИД России 5 апреля.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» заявила, что в ответ на действия Берлина из Москвы будут высланы более 20 немецких дипломатов. В свою очередь газета Bild со ссылкой на источники утверждает, что Россию вынуждены покинуть 34 из примерно 90 работающих там немецких дипломатов.
Немецкое издание Focus 25 марта со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве ФРГ сообщило, что глава МИД Анналена Бербок планирует объявить персонами нон грата более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов. По утверждению издания, силы безопасности Германии считают, что эти граждане РФ пользуются дипломатическим статусом якобы для нелегального сбора политических, экономических, военных и научных сведений.