Посол РФ: длительность конфликта на Украине будет зависеть от того, как его обострит НАТО

«Это зависит от усилий по эскалации конфликта, которые предпринимаются странами НАТО, особенно Соединенным Королевством», — сказал посол, отвечая на вопрос о том, как долго еще может продлиться противостояние.
Он добавил, что Москва пока не предпринимала «очень серьезных действий» в ответ на шаги западных союзников Киева и назвал «большой ошибкой идеалистов» представление о том, что Украина может одержать победу над Россией.
«Конечно, рано или поздно эта эскалация получит новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы может заключить мир завтра», — указал Келин.
По словам дипломата, новым шагом в обострении конфликта на Украине стало предоставление Киеву Лондоном крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow дальностью поражения в 250−300 км, а также обсуждаемые поставки истребителей F-16. Он добавил, что у Москвы не вызывает беспокойства возможность передачи ВСУ западных истребителей, «которые лишь пополнят» список уничтоженной в ходе конфликта украинской авиатехники.
Келин также отверг обвинения в совершении военных преступлений российскими военнослужащими.