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08:09 (мск), источник: ТАСС

В Турции началось голосование во втором туре президентских выборов

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Голосование во втором туре президентских выборов началось в воскресенье в Турции. Избирательные участки в 81 провинции заработали в 08:00 (совпадает с мск), они будут работать до 17:00.

Источник: Reuters

Всего в стране и за ее пределами установлены 191 884 урны для голосования. Правом голоса обладают 64 млн турецких граждан.

Как убедились корреспонденты ТАСС в Анкаре и Стамбуле, в крупнейших городах Турции значительно усилены меры безопасности, чтобы избиратели могли спокойно воспользоваться правом голоса.

Ожидается, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосует в Стамбуле, а его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — в Анкаре.

Высшая избирательная комиссия Турции 19 мая огласила результаты первого тура выборов президента страны. Согласно этим данным, действующего президента Эрдогана поддержали 49,52% проголосовавших, лидера оппозиции Кылычдароглу — 44,88%. Во втором туре победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.

Последние опросы общественного мнения в основном свидетельствуют в пользу победы на выборах Эрдогана. Оппозиция заявляет, что победит Кылычдароглу.

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