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17:07 (мск), источник: © РИА Новости

В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов

АНКАРА, 28 мая — РИА Новости. В Турции в 17:00 по местному времени (совпадает с мск) закрылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов.

Источник: © РИА Новости

Начался процесс подсчета голосов.

По всей стране установили свыше 191 тысячи урн для голосования. Число избирателей превышало 60 миллионов человек.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от «Республиканского альянса», действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от «Народного альянса», лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процента).

Экс-кандидат в президенты от альянса «Ata» Синан Оган, набравший в первом туре 5,17 процента голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре кандидатуру нынешнего главы государства.

Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах проголосовало в целом 3,5 миллиона избирателей.

Запрет на оповещение об итогах выборов будет действовать до 21:00 28 мая. По решению ЦИК, срок запрета могут снять раньше установленного законом времени.

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