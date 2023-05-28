Эрдоган призвал соратников не отходить от урн до подведения итогов выборов

Избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов в Турции закрылись в воскресенье в 17:00 по местному времени (совпадает с мск), начинается процесс подсчета голосов. За президентское кресло борются нынешний глава республики и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
«Я хотел бы поблагодарить каждого товарища, который с раннего утра самоотверженно работает на избирательных участках. Я призываю всех моих братьев и сестер защищать урны для голосования до подведения итогов. Настало время защищать волю нашего народа до последнего момента!», — написал турецкий лидер в Twitter.
Ранее гостелеканал TRT Haber сообщил о намерении Эрдогана в ближайшее время прибыть из Стамбула в Анкару, в случае победы во втором туре президентских выборов он обратится к населению из своей резиденции в Бештепе.