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19:56 (мск), источник: РБК

ЦИК Турции назвал первые результаты второго тура выборов президента

По данным TRT Haber, CNN Turk и Halk TV, после обработки 97% голосов Эрдоган лидирует на выборах.

Источник: AFP 2022

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 54,47% после обработки 54,60% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45,53%, сообщил глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер, передает TRT Haber.

«На данный момент подсчитан 26 781 551 голос, действительные из них — 26 412 590, недействительные — 368 961», — сказал он.

Йенер призвал дождаться официальных предварительных результатов, а также сообщил, что проблем с обработкой поступающих данных по голосованию нет.

Первый тур выборов прошел 14 мая, и ни один из кандидатов не смог набрать более 50%: Эрдоган получил 49,51%, а Кылычдароглу — 44,88%. Третий участник первого тура, кандидат от националистического альянса ATA (получил чуть больше 5%) поддержал действующего президента страны.

28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов. В него вышли действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от Национального альянса Кемаль Кылычдароглу. Голосование завершилось в 17:00.

Турецкие СМИ приводят предварительные результаты выборов после обработки почти 100% голосов. По состоянию на 20:00 мск они выглядит следующих образом:

  • TRT Haber: после обработки 97,73% Эрдоган получает 52,15%, Кылычдароглу — 47,85%;
  • CNN Turk: после обработки 97.41% Эрдоган получает 52,18%, Кылычдароглу — 47,85%;
  • Halk TV: после обработки 97,33% Эрдоган получает 51,84%, Кылычдароглу — 48,16%.

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