Не вся Америка поддерживает русофобию, заявила Захарова

Выступая в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», дипломат напомнила, что заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что русские «умирают» в результате «самой удачной» траты денег властями штатов по помощи Украине, последовало за высказыванием экс-президента США Джорджа Буша младшего в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом о том, что задача киевского режима «убить как можно больше русских».
«Ну что, вся Америка такая? Нет. Не вся. Есть народ. Американский народ, который даже понятия не имеет, им в голову не приходит — они занимаются своими бытовыми вещами, что от их имени говорят те люди, за которых они голосовали», — сказала дипломат.
По ее словам, за ксенофобские высказывания Грэма американские граждане «вынесли его бы на следующий день», если бы это касалось меньшинств из числа латиноамериканцев, афроамериканцев, африканцев или азиатов.
Она подчеркнула, что повторяющиеся американскими политиками тезисы об убийстве русских — это «руководство к действию».
«Вот вам и ответ на вопрос: это часть менталитета глубинного американского государства. Это то, что сейчас является руководством к действию», — заключила Захарова.