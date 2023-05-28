«Праздник демократии»: Эрдоган объявил себя победителем выборов президента

«Завершился второй тур выборов президента. Благодарю наш народ за праздник демократии, который он нам подарил», — заявил Эрдоган на митинге в стамбульском районе Кысытлы перед тем, как вылететь в Анкару.
Он поблагодарил народ Турции за то, что на ближайшие пять лет ему доверили управление страной. Ожидается, что Эрдоган обратится к международному сообществу из Анкары.
Несмотря на то, что результаты выборов ещё не окончательные, Эрдогана уже начали поздравлять его коллеги из других государств. Среди них лидер Азербайджана Ильхам Алиев, а также президент Сербии Александр Вучич.
Ранее были опубликованы предварительные неофициальные результаты, и сразу говорили о победе Эрдогана. По последней информации, он лидирует во втором туре с 52,21% после обработки почти 99% бюллетеней. Подсчёт продолжается. В первом туре Реджеп Эрдоган набрал 49,35% голосов, а Кемаль Кылычдароглу — 45%.