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02:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден объявил об окончательной сделке по потолку госдолга

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти достигли окончательной сделки по потолку госдолга. Американский лидер заявил о предотвращении дефолта.

Источник: Reuters

«Хорошие новости. Соглашение предотвращает худший из возможных кризисов — дефолт, который мог произойти впервые в истории нашей страны», — сказал господин Байден журналистам (цитата по Associated Press).

Президент призвал обе палаты Конгресса объединиться для скорейшего принятия закона. «Мы со спикером ясно давали понять с самого начала, что двухпартийное соглашение — это единственный путь для движения вперед», — добавил он.

Минфин ожидает, что если Конгресс не повысит госдолг, то США не смогут заплатить по обязательством уже 5 июня. Министр Джанет Йеллен заявляла о риске дефолта. Переговоры между Белым домом и Республиканской партией, которая контролирует Палату представителей в Конгрессе, длилась несколько недель. Разногласия касались сокращения бюджетных расходов, на котором настаивали республиканцы. Господин Байден и господин Маккарти достигли принципиальных договоренностей в субботу, 27 мая.

Леонид Уварчев

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