Названы причины, по которым мед полезен для здоровья Мед поможет при простуде и подсластит чай, но действительно ли он так полезен?
Фоторепортажи
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
Главное
Спецоперация на Украине
10:37 (мск), источник: ТАСС

Пашинян заявил, что не удовлетворен итогом переговоров по Лачинскому коридору

Он добавил, что Ереван и Баку не согласовали такой документ, который можно было бы подписать 1 июня в Кишинев.

Источник: РИА "Новости"

ЕРЕВАН, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен результатами переговоров с российскими коллегами 25 мая в Москве о разблокировании Лачинского коридора. Об этом он заявил в понедельник, выступая в парламенте.

«Отмечу, что одна из тем обсуждений была связана со сложившейся в Нагорном Карабахе гуманитарной ситуацией и незаконной блокадой Лачинского коридора. Мы обсуждали эту тему с нашими коллегами из России. Не могу сказать, что результаты этой дискуссии удовлетворительны. Очень печальная ситуация, что закрытие Лачинского коридора произошло в присутствии российских миротворцев. Мы продолжим переговоры с нашими российскими партнерами по урегулированию этой ситуации», — отметил он.

Армянский премьер добавил, что Ереван и Баку не согласовали такой документ, который можно было бы подписать 1 июня в Кишиневе. «В ближайшее время в Кишиневе состоится пятисторонняя встреча с участием председателя Европейского совета, президента Франции, канцлера Германии, меня и президента Азербайджана. Была дискуссия о том, возможно ли подписать там мирный договор. Должен сказать, что мы не получили ответов на четвертый пакет наших предложений Азербайджану. На данный момент нет согласованного проекта, который можно было бы подписать», — отметил он.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Не прошло и четырех дней после подписания договора, как посол США связался с ООН и запретил создавать этот фонд"
Многие из жертв этой катастрофы были похоронены в братских могилах, а их семьям сообщили, что близкие убиты на фронте
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
переговоры