10:37 (мск), источник: ТАСС
Пашинян заявил, что не удовлетворен итогом переговоров по Лачинскому коридору
Он добавил, что Ереван и Баку не согласовали такой документ, который можно было бы подписать 1 июня в Кишинев.
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ЕРЕВАН, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен результатами переговоров с российскими коллегами 25 мая в Москве о разблокировании Лачинского коридора. Об этом он заявил в понедельник, выступая в парламенте.
«Отмечу, что одна из тем обсуждений была связана со сложившейся в Нагорном Карабахе гуманитарной ситуацией и незаконной блокадой Лачинского коридора. Мы обсуждали эту тему с нашими коллегами из России. Не могу сказать, что результаты этой дискуссии удовлетворительны. Очень печальная ситуация, что закрытие Лачинского коридора произошло в присутствии российских миротворцев. Мы продолжим переговоры с нашими российскими партнерами по урегулированию этой ситуации», — отметил он.
Армянский премьер добавил, что Ереван и Баку не согласовали такой документ, который можно было бы подписать 1 июня в Кишиневе. «В ближайшее время в Кишиневе состоится пятисторонняя встреча с участием председателя Европейского совета, президента Франции, канцлера Германии, меня и президента Азербайджана. Была дискуссия о том, возможно ли подписать там мирный договор. Должен сказать, что мы не получили ответов на четвертый пакет наших предложений Азербайджану. На данный момент нет согласованного проекта, который можно было бы подписать», — отметил он.