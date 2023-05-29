13:35 (мск), источник: Ведомости
В МИДе сочли позорными попытки оправдать заявления сенатора Грэма
Попытки оправдать «людоедские» заявления сенатора США Линдси Грэма позорны и нелепы. Такое заявление сделали в МИД РФ.
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«Как и в случае с аналогичными людоедскими измышлениями бывшего президента США Дж. Буша-младшего, в ход пошли нелепые и позорные оправдания: дескать, слова сенатора вырваны из контекста, имела место “склейка” и так далее. Попытка оправдаться обречена на провал. Отмыться от таких слов, даже если они были произнесены порознь, уже невозможно», — подчеркнули в МИДе.
Сенатор Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 27 мая назвал смерти россиян «самой удачной тратой» денег американских властей. «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил Грэм. В сообщении, которое опубликовала пресс-служба украинского президента, также упоминается последний пакет военной помощи США для Украины на $375 млн.
По информации агентства, слова о смерти россиян были произнесены после рассуждения Грэма о героических страницах истории США, когда американцы «сражались до последнего человека», чтобы быть свободными. После этого Зеленский выразил надежду, что украинцы тоже будут свободны. Грэм в ответ заметил, что «русские умирают», после чего Зеленский сказал: «Да, но они пришли на нашу территорию». Слов об удачном вложении американских средств в этом фрагменте не было, пишет Reuters.
После высказывания о смерти россиян председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Грэма. Статья не уточняется. В пресс-службе СК назвали слова Грэма «русофобскими». Ранее сегодня МВД РФ объявило Грэма в розыск.