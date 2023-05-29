«Неживой» ДОВСЕ, контакты с Эрдоганом и присоединение Харькова. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин работает в Кремле. У него на докладе будет глава Якутии Айсен Николаев.
«Прямых никаких [последствий со стороны стран Запада у денонсации договора] не должно быть». «Это был уже неживой механизм — и поверьте, не по вине Российской Федерации».
«В этой области — как и в области контроля над вооружениями, и стратстабильности — образуется вакуум, который по идее нужно срочно заполнять новыми актами международного права», а этому «должна предшествовать очень напряженная и растянутая по времени работа».
«Но для этого нужно иметь рабочие двусторонние отношения». Они «сейчас отсутствуют — и тоже не по нашей вине».
«В настоящий момент в графике нет» телефонного разговора с выигравшим выборы президентом Турции Эрдоганом. «Можно с большой долей уверенности сказать, что в ближайшее время такой разговор состоится», так как контакты согласуются очень быстро.
«Каких-то прикидок по времени нет» у личной встречи.
«Там и так достаточно высокая динамика в реализации» совместных проектов, например газового хаба, «рассчитываем, что такая динамика будет сохраняться».
Заявление белгородского губернатора Вячеслава Гладкова о необходимости присоединения к РФ Харьковской области для защиты от украинских обстрелов его региона «относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО». «Поэтому я не могу это никак комментировать».