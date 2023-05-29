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13:31 (мск), источник: ТАСС

«Неживой» ДОВСЕ, контакты с Эрдоганом и присоединение Харькова. Темы брифинга Пескова

Последствия денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и ситуация в сфере стратегической стабильности, контакты главы России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также перспективы присоединения Харьковской области для защиты Белгородской стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента.

Путин работает в Кремле. У него на докладе будет глава Якутии Айсен Николаев.

О ДОВСЕ

«Прямых никаких [последствий со стороны стран Запада у денонсации договора] не должно быть». «Это был уже неживой механизм — и поверьте, не по вине Российской Федерации».

«В этой области — как и в области контроля над вооружениями, и стратстабильности — образуется вакуум, который по идее нужно срочно заполнять новыми актами международного права», а этому «должна предшествовать очень напряженная и растянутая по времени работа».

«Но для этого нужно иметь рабочие двусторонние отношения». Они «сейчас отсутствуют — и тоже не по нашей вине».

О контактах Путина и Эрдогана

«В настоящий момент в графике нет» телефонного разговора с выигравшим выборы президентом Турции Эрдоганом. «Можно с большой долей уверенности сказать, что в ближайшее время такой разговор состоится», так как контакты согласуются очень быстро.

«Каких-то прикидок по времени нет» у личной встречи.

«Там и так достаточно высокая динамика в реализации» совместных проектов, например газового хаба, «рассчитываем, что такая динамика будет сохраняться».

О защите Белгородской области от украинских обстрелов

Заявление белгородского губернатора Вячеслава Гладкова о необходимости присоединения к РФ Харьковской области для защиты от украинских обстрелов его региона «относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО». «Поэтому я не могу это никак комментировать».

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