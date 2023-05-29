МВД предложило создать в России институт «репатриации»

Изменения предлагается внести в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Репатриантами планируется считать лиц, которые хотят вернуться в Россию, из числа граждан, которые постоянно проживают за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 г., бывших граждан РФ, бывших граждан СССР, лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, которые родились или постоянно проживают на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ.
Репатрианты освобождаются от подтверждения владения русским языком, также у них будет право на получение вида на жительство без предварительного получения разрешения на временное проживание.
Кроме того, от подтверждения владения русским языком освобождаются соотечественники, которые постоянно проживают в недружественных странах.
В МВД пояснили, что в условиях складывающейся геополитической ситуации в Россию возвращаются соотечественники, владеющие русским языком и воспитанные в традициях российской культуры. В связи с этим ведомство посчитало, что требование подтверждать владение русским языком вызовет у граждан «недоверие к РФ».