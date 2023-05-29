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29 мая, источник: Газета Коммерсантъ

Абонентов не пускают в банки. Операторы связи не хотят делиться информацией

В РСПП просят доработать законопроект, который предполагает запуск государственной системы обмена данными об абонентах между банками и операторами связи. В случае его принятия операторы смогут заключать контракты на передачу данных об абонентах только через оператора системы, которым станет структура Роскомнадзора. Идея не нравится никому: операторы опасаются монополизации сегмента, а банки — роста расходов на получение данных.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Ъ» ознакомился с резолюцией по итогам заседания комиссии РСПП по связи и IT (в нее входят «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «МегаФон» и т. д.), которое прошло 29 мая. На нем обсуждался законопроект, регулирующий обмен информацией между банками и операторами связи. Речь идет о поправках к ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», которые еще в 2018 году на рассмотрение Госдумы внесла группа депутатов (Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский и др.). Инициатива не продвинулась дальше первого чтения в 2019 году, но в 2022 году власти вернулись к ее доработке.

Законопроект предполагает разработку Единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС ПСА).

С ее помощью банки смогут идентифицировать пользователей финансовых услуг по номерам телефонов. Это позволит избежать мошеннических операций с использованием серых сим-карт.

На момент внесения законопроекта в Госдуму, судя по пояснительной записке, предполагалось, что оператор системы не будет хранить и обрабатывать данные, а ЕИС ПСА станет только шлюзом, с помощью которого банки смогут идентифицировать абонентов. Однако новая версия, говорится в резолюции комиссии РСПП, оговаривает, что оператор системы (им может стать подведомственный Роскомнадзору ГРЧЦ) будет хранить и обрабатывать данные, что «создает дополнительные риски их безопасности». «Есть сомнения, что Роскомнадзор, который недавно допустил крупную утечку (см. “Ъ” от 18 ноября 2022 года), сможет гарантировать сохранность информации», — говорит источник «Ъ» на рынке связи. В ГРЧЦ комментировать законопроект отказались.

Еще большее беспокойство участников рынка вызывает тот факт, что оператор данных «будет вести самостоятельную коммерческую деятельность и получать вознаграждение от банков за предоставление сведений об абонентах» и только затем передавать им часть вознаграждения.

Операторы связи опасаются, что в результате не смогут заключать с банками прямые контракты на передачу данных абонентов. В МТС, «Вымпелкоме», «МегаФоне» и Tele2 не предоставили «Ъ» данные об объеме этого рынка. Но GR-директор «МегаФона» Владимир Месропян на заседании комиссии РСПП говорил, что средний банк ежемесячно платит операторам 250 тыс. руб. за доступ к этим данным, а крупный банк — до 3 млн руб. в месяц.

С учетом перечисленных рисков авторы резолюции предлагают доработать проект, исключив из него запрет на заключение прямых контрактов между операторами связи и банками, а также предусмотреть использование ЕИС ПСА только в качестве шлюза для передачи данных, но не для их хранения и обработки.

«Проект не предполагает, что оператор системы будет хранить и обрабатывать данные на своей стороне. Беспокойство операторов вызвано тем, что они больше не смогут диктовать свое ценообразование на рынке данных», — заверил «Ъ» Анатолий Аксаков. В ЦБ сказали, что принятие законопроекта «способствует снижению числа мошеннических операций на финансовом рынке». В Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке на запросы не ответили.

С технической точки зрения для банков не имеет значения, как получать сведения — от операторов сотовой связи или из ЕИС ПСА, отмечает источник в одном из банков. «Важен вопрос ценообразования, — говорит он.— Но если операторам с появлением единой системы запретят передачу данных, она станет монополистом, что может увеличить стоимость сервиса для банков». В конечном счете, допускает собеседник «Ъ», это лишь увеличит расходы кредитных организаций на борьбу с мошенничеством, «которые и так высоки».

Никита Королев, Татьяна Исакова, Ольга Шерункова

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