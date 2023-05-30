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09:47 (мск), источник: ТАСС

ЮАР гарантирует иммунитет участникам встречи БРИКС в июне и саммита в августе

Руководство страны обосновало свое решение положениями Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 года и Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений от 1947 года.

Источник: Reuters

ПРЕТОРИЯ, 30 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и сотрудничества ЮАР гарантировало дипломатический иммунитет участникам совещания на уровне глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которое состоится в Кейптауне 1—2 июня, а также саммита объединения, который пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства ЮАР.

«Министр иностранных дел и сотрудничества [Наледи Пандор] подтвердила, что встреча министров БРИКС пройдет в Кейптауне (ЮАР) с 1 по 2 июня 2023 года, а 15-й саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа 2023 года. В соответствии с [положениями закона] участники встречи министров БРИКС и саммита БРИКС наделяются иммунитетами и привилегиями на срок проведения встреч», — указано в документе от 29 мая.

Власти ЮАР обосновали свое решение положениями Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 года и Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений от 1947 года, принятой резолюцией Генассамблеи ООН.

26 мая источник сообщил ТАСС, что Россия не намерена отказываться от участия в саммите БРИКС.

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