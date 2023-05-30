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10:12 (мск), источник: ТАСС

МИД ЮАР: иммунитет для участников встреч БРИКС не отменяет ордер международного суда

ПРЕТОРИЯ, 30 мая. /ТАСС/. Дипломатический иммунитет, который власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) намерены предоставить участникам встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в июне и саммита объединения в августе, не отменяет действие ордера, который мог выдать международный суд в отношении какого-либо участника совещания. Об этом во вторник сообщило Министерство иностранных дел и сотрудничества ЮАР.

Источник: Reuters

«Эти иммунитеты не отменяют ордер, который мог быть выдан любым международным судом в адрес любого участника конференции», — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) ведомства.

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