10:12 (мск), источник: ТАСС
МИД ЮАР: иммунитет для участников встреч БРИКС не отменяет ордер международного суда
ПРЕТОРИЯ, 30 мая. /ТАСС/. Дипломатический иммунитет, который власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) намерены предоставить участникам встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в июне и саммита объединения в августе, не отменяет действие ордера, который мог выдать международный суд в отношении какого-либо участника совещания. Об этом во вторник сообщило Министерство иностранных дел и сотрудничества ЮАР.