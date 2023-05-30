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18:29 (мск), источник: Известия

Депутат рады сообщил о возбуждении уголовного дела о госизмене Зеленского

Украинский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить уголовное дело о возможной госизмене президента Владимира Зеленского и членов его команды. Об этом сообщил депутат Верховной рады Гео Лерос в своем Telegram-канале 30 мая.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По его словам, ГБР отказалось расследовать государственную измену Владимира Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в Службу безопасности Украины (СБУ), однако депутаты Верховной рады страны судом обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование.

Политик уточнил, что украинского президента, главу президентского офиса Андрея Ермака, его заместителя Романа Машовеца, экс-председателя СБУ Ивана Баканова, а также бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслана Демченко должны допросить как главных фигурантов по делу о назначении агентов ФСБ в спецслужбу.

В заключение Лерос отметил, что не позволит «предателям» избежать ответственности за преступления против украинского народа.

В июле 2022 года стало известно, что Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Украины Ирину Венедиктову. По его словам, причинами стали многочисленные факты госизмены сотрудников этих ведомств. Он указал на 651 зарегистрированное уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников прокуратуры и других правоохранительных органов.

Лерос в свою очередь, не раз выдвигал в адрес Зеленского различные обвинения. Так, осенью 2022 года он заявлял, что украинский лидер и глава его офиса причастны к хищению многомиллиардных средств из бюджета при закупках оружия и боеприпасов. Депутат указывал, что власти во главе с президентом наживаются в тяжелое для страны время.

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