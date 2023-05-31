Майя Санду считает, что Молдавия вступит в ЕС к 2030 году вместе с Приднестровьем

По словам Майи Санду, молдавско-приднестровский конфликт удастся разрешить после проведения экономических реформ. «Чем раньше мы повысим уровень жизни, тем скорее у нас будет шанс на воссоединение. Это наша цель 100%», — добавила она.
Власти Молдавии считают, что Россия «путем разжигания нестабильности, поддержки прокремлевских политических сил и организации акций протеста против реформ» стремится помешать стремлению страны стать членом Евросоюза. Москва неоднократно отрицала вмешательство в дела Молдовы, при этом, отмечает Bloomberg, в Приднестровье остается свыше 1 тыс. российских военнослужащих.
4 марта 2022 года Молдавия подала заявку на вступление в Европейский союз. В конце июня прошлого года страна получила кандидата в ЕС. Молдавские власти хотят сделать евроинтеграцию страны безальтернативной. Курс на вступление в ЕС могут закрепить в конституции Молдавии — об этом говорится в резолюции, принятой 21 мая на многотысячном митинге в Кишиневе. Противодействовать вступлению страны в ЕС пытаются политики, ориентированные на Москву.