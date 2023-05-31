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10:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Майя Санду считает, что Молдавия вступит в ЕС к 2030 году вместе с Приднестровьем

Президент Молдавии Майя Санду ожидает, что к 2030 году страна вместе с Приднестровьем может присоединиться к Евросоюзу (ЕС), несмотря на попытки России дестабилизировать ситуацию. Такое мнение Санду выразила в интервью Bloomberg.

Источник: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

По словам Майи Санду, молдавско-приднестровский конфликт удастся разрешить после проведения экономических реформ. «Чем раньше мы повысим уровень жизни, тем скорее у нас будет шанс на воссоединение. Это наша цель 100%», — добавила она.

Власти Молдавии считают, что Россия «путем разжигания нестабильности, поддержки прокремлевских политических сил и организации акций протеста против реформ» стремится помешать стремлению страны стать членом Евросоюза. Москва неоднократно отрицала вмешательство в дела Молдовы, при этом, отмечает Bloomberg, в Приднестровье остается свыше 1 тыс. российских военнослужащих.

К сожалению, Россия еще много лет будет оставаться источником нестабильности. Мы почувствовали попытки России дестабилизировать нашу страну и подорвать наши усилия по созданию сильных институтов и реализации демократических процессов, и поэтому интеграция в ЕС так важна для нас.

Майя Санду
президент Молдавии

4 марта 2022 года Молдавия подала заявку на вступление в Европейский союз. В конце июня прошлого года страна получила кандидата в ЕС. Молдавские власти хотят сделать евроинтеграцию страны безальтернативной. Курс на вступление в ЕС могут закрепить в конституции Молдавии — об этом говорится в резолюции, принятой 21 мая на многотысячном митинге в Кишиневе. Противодействовать вступлению страны в ЕС пытаются политики, ориентированные на Москву.

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Милена Костерева

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