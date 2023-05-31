11:56 (мск), источник: Ведомости
В Херсонской области российский паспорт получили 150 000 человек
Российский паспорт в Херсонской области получили около 150 000 человек. Об этом рассказал губернатор Владимир Сальдо.
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«Херсонцы, получившие паспорта РФ, в полной мере ощущают, что они находятся дома, в своей родной стране, на своей земле, где они родились и выросли — в исторической Новороссии», — заявил Сальдо.
По его данным, ежедневно жителям региона выдается от 800 и более 1000 паспортов. Работа идет очень интенсивно, добавил Сальдо.
30 мая председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что с октября 2022 г. российский паспорт получили почти 1,5 млн человек из новых регионов. По его словам, важно, чтобы все жители этих территорий ощущали реальные изменения, а для этого «надо обеспечить слаженную, командную работу на всех уровнях власти».
4 мая 2022 г. упрощенная процедура получения российских паспортов стала доступна для жителей ДНР и ЛНР, независимость которых РФ признала 21 февраля, а 25 мая — для жителей Херсонской и Запорожской областей. В июле 2022 г. президент России Владимир Путин распространил действие этого механизма на всех жителей Украины.